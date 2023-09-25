Арсен Захарян заразился коронавирусом

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В клубе пока не могут сказать, когда футболист будет играть.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — сообщили ТАСС в пресс-службе испанского клуба.