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13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Арсен Захарян заразился коронавирусом

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заразился коронавирусом и находится в процессе восстановления.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

В клубе пока не могут сказать, когда футболист будет играть.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — сообщили ТАСС в пресс-службе испанского клуба.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа за € 13 млн. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании.

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