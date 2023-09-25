Четырех игроков «ПСЖ» могут дисквалифицировать за матерные кричалки

В воскресенье «ПСЖ» одержал победу со счетом 4:0 над «Марселем» в матче шестого тура чемпионата Франции. После игры отметившиеся голами Ашраф Хакими и Рандаль Коло-Муани, а также Усман Дембеле и Левен Кюрзава вместе с болельщиками и бол-боями праздновали победу и выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес «Марселя». Камеры засняли их скандирующих «Marseillais, nique ta mère».
По информации источника, лига рассмотрит видеозаписи, после чего в среду проведет заседание дисциплинарного комитета, который вынесет решение или перенесет его принятие на более поздний срок.
«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице.