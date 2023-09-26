Неймар хочет вернуться в «Сантос»

По информации источника, 31-летний нападающий хочет вернуться в бразильский клуб по окончании сезона-2024/25, когда истечет срок действия его контракта с «Аль-Хилялем». Бразилец уверен, что возвращение в Бразилию позволит ему достойно подготовиться к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он выступал за команду с 2009 по 2013 год и отыграл за бразильский клуб 139 матчей, в которых забил 72 мяча и отдал 37 результативных передач.

Минувшим летом Неймар перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел три матча и отметился двумя результативными передачами.