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09:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар хочет вернуться в «Сантос»

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет перейти в «Сантос». Об этом сообщает портал Sport.es.

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Источник: Reuters

По информации источника, 31-летний нападающий хочет вернуться в бразильский клуб по окончании сезона-2024/25, когда истечет срок действия его контракта с «Аль-Хилялем». Бразилец уверен, что возвращение в Бразилию позволит ему достойно подготовиться к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он выступал за команду с 2009 по 2013 год и отыграл за бразильский клуб 139 матчей, в которых забил 72 мяча и отдал 37 результативных передач.

Минувшим летом Неймар перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел три матча и отметился двумя результативными передачами.


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