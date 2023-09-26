Санчо запретили появляться во всех помещениях основной команды «МЮ»

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что Санчо плохо работает на тренировках, в ответ на это полузащитник написал в одной из соцсетей, что его назначили козлом отпущения, и призвал не верить словам тренера. Позже футболист удалил данный пост. После этой ситуации тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с основной командой.

По информации источника, тренер также выдвинул ультиматум, согласно которому полузащитнику запрещено появляться во всех помещениях основной команды на тренировочной базе, включая столовую. Единственное условие восстановления в основной команде — публичные извинения перед тен Хагом. Санчо недоволен тем, что ему запретили доступ ко всем помещениям, но отказывается извиняться. Ситуация между Санчо и главным тренером зашла в «тупик».