Санчо запретили появляться во всех помещениях основной команды «МЮ»
Футболисту клуба «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо запретили появляться во всех помещениях основной команды, после поражения от «Арсенала», сообщает Mirror.
Футболисту клуба «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо запретили появляться во всех помещениях основной команды, после поражения от «Арсенала», сообщает Mirror.
Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что Санчо плохо работает на тренировках, в ответ на это полузащитник написал в одной из соцсетей, что его назначили козлом отпущения, и призвал не верить словам тренера. Позже футболист удалил данный пост. После этой ситуации тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с основной командой.
По информации источника, тренер также выдвинул ультиматум, согласно которому полузащитнику запрещено появляться во всех помещениях основной команды на тренировочной базе, включая столовую. Единственное условие восстановления в основной команде — публичные извинения перед тен Хагом. Санчо недоволен тем, что ему запретили доступ ко всем помещениям, но отказывается извиняться. Ситуация между Санчо и главным тренером зашла в «тупик».
23-летний Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, сумма трансфера составила £ 73 млн. Санчо провел за «МЮ» 82 матча, в которых забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.