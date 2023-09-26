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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Винисиус сообщил о возвращении в строй после травмы

Бразильский полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор сообщил, что возвращается в строй после травмы.

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Источник: Reuters

«Я готов!» — написал футболист в соцсети, выложив фотографию с тренировки.

23-летний бразилец не играл с 25 августа после травмы двуглавой мышцы бедра, полученной в первом тайме встречи с «Сельтой», а также из-за гастроэнтерита.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в трех матчах, в которых забил один гол.

Мадридский «Реал» занимает третью строчку чемпионата Испании, в активе клуба 15 очков.

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