Мэр Амстердама призвала «Аякс» запретить посещать арену фанатам, срывающим матчи
Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала «Аякс» вводить пожизненный запрет на посещение игр для болельщиков, которые срывают матчи и устраивают массовые беспорядки.
Матч «Аякса» и «Фейеноорда» в Амстердаме, прошедший в воскресенье, был прерван на 55-й минуте при счете 3:0 в пользу гостей из Роттердама из-за вспыхнувших на трибунах беспорядков. Болельщики «Аякса» забросали поле домашней арены пиротехникой. Драки между фанатами продолжились за пределами стадиона. Полиция применила слезоточивый газ.
«То, что произошло в тот день, просто позорно. Подавляющее число болельщиков покупает билеты для того, чтобы просто насладиться игрой. Им не нравится, что матч может быть прерван. Они просто хотят смотреть футбол. Клуб несет ответственность за то, что происходит на стадионе, и имеет для этого свой штат охраны. Договоренность заключается в том, что на стадионе не будет фаеров. Видимо, простого обыска недостаточно, потому что такое происходит уже не первый раз. Я считаю, что на трибуне F нужно повесить сетку, а на стадионах должны вводиться пожизненные запреты, если необходимо. Вот решение против нарушителей», — приводит слова Халсемы NOS.
«Аякс» и «Фейенорд» доиграют матч шестого тура чемпионата Нидерландов в среду при пустых трибунах.