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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Директор «Уимблдона» уволился после того, как стало известно о его оскорблениях в адрес сотрудницы

Управляющий директор футбольного клуба «Уимблдон» Дэнни Маклин подал в отставку после того, как скрытый жучок зафиксировал его оскорбительные высказывания в адрес сотрудницы клуба, сообщает The Times.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, скрытое записывающее устройство в офисе Маклина показало, что управляющий директор оскорблял менеджера по продаже билетов Ребекку Маркхэм и заявлял, что хочет убить девушку.

«Клуб стремится быть ответственным и современным клубом, который принадлежит болельщикам. Компания чрезвычайно серьезно относится к своим обязательствам действовать должным образом и подавать пример, а также к своим обязанностям заботиться о сотрудниках и болельщиках. Такое поведение недопустимо, и оно не является типичным для культуры “Уимблдона”. Как только нам стало известно о проблеме, мы действовали надлежащим образом в соответствии со своими обязанностями и ценностями, чтобы быстро решить ее», — написано в заявлении команды.

«Уимблдон» играет в Лиге 2 — четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

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