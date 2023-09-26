Директор «Уимблдона» уволился после того, как стало известно о его оскорблениях в адрес сотрудницы

«Клуб стремится быть ответственным и современным клубом, который принадлежит болельщикам. Компания чрезвычайно серьезно относится к своим обязательствам действовать должным образом и подавать пример, а также к своим обязанностям заботиться о сотрудниках и болельщиках. Такое поведение недопустимо, и оно не является типичным для культуры “Уимблдона”. Как только нам стало известно о проблеме, мы действовали надлежащим образом в соответствии со своими обязанностями и ценностями, чтобы быстро решить ее», — написано в заявлении команды.