Ибрагимович может стать спортивным директором «Милана»
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в миланский клуб в качестве спортивного директора. Об этом сообщает портал Calciomercato.
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в миланский клуб в качестве спортивного директора. Об этом сообщает портал Calciomercato.
По информации источника, в возвращении 41-летнего шведа заинтересован лично владелец «Милана» Джерри Кардинале. На прошлой неделе Ибрагимович посетил тренировочную базу «Милана» перед матчем групповой этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (0:0).
Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. Швед провел в «Милане» суммарно шесть сезонов, провел 163 матча и забил 93 мяча. В составе миланского клуба Златан дважды становился чемпионом Италии.