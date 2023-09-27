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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович может стать спортивным директором «Милана»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в миланский клуб в качестве спортивного директора. Об этом сообщает портал Calciomercato.

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Источник: Reuters

По информации источника, в возвращении 41-летнего шведа заинтересован лично владелец «Милана» Джерри Кардинале. На прошлой неделе Ибрагимович посетил тренировочную базу «Милана» перед матчем групповой этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (0:0).

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. Швед провел в «Милане» суммарно шесть сезонов, провел 163 матча и забил 93 мяча. В составе миланского клуба Златан дважды становился чемпионом Италии.

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