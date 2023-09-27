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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда вернется в строй Арсен Захарян

В пресс-службе «Реала Сосьедад» прокомментировали непопадание российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку команды на сегодняшний матч Ла Лиги против «Валенсии». Об этом сообщает Sport24.

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Источник: Соцсети

«Арсен еще не восстановился до конца. Но его состояние в норме. Никаких осложнений нет. Захарян работает на тренировочной базе. Он точно будет готов к субботе», — сообщил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что Захарян заболел коронавирусом. Из-за этого он пропустил матч чемпионата Испании против «Хетафе» (4:3).

На этой неделе «Реал Сосьедад» проведет два матча в Ла Лиге. Сегодня команда сыграет на выезде с «Валенсией», а в субботу, 30 сентября, дома встретится с «Атлетиком».

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает восьмое место в чемпионате Испании.

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