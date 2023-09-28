«Думали, будет квадрупл?» Гвардиола — о вылете «Ман Сити» из Кубка лиги

«Мы провели невероятную игру. После перерыва они заиграли сильнее и стали более агрессивными. Они забили гол. Поздравляем “Ньюкасл”. Да, это была напряженная игра. Футболисты, которые сегодня играли, выступили очень хорошо. Это футбол. То, как мы играли в первом и втором тайме, было потрясающе. “Ньюкасл” действовал агрессивно и в итоге забрал своё.



Я ухожу довольный тем, как мы играли. Мы не получили травм и предоставили игровое время тем, кому хотели. Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает», — сказал Гвардиола на послематчевой персс-конференции.