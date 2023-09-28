«Думали, будет квадрупл?» Гвардиола — о вылете «Ман Сити» из Кубка лиги
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Кубка английской лиги. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Кубка английской лиги. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В среду, 27 сентября, «Сити» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:1) и покинул турнир на стадии 1/16 финала.
«Мы провели невероятную игру. После перерыва они заиграли сильнее и стали более агрессивными. Они забили гол. Поздравляем “Ньюкасл”. Да, это была напряженная игра. Футболисты, которые сегодня играли, выступили очень хорошо. Это футбол. То, как мы играли в первом и втором тайме, было потрясающе. “Ньюкасл” действовал агрессивно и в итоге забрал своё.
Я ухожу довольный тем, как мы играли. Мы не получили травм и предоставили игровое время тем, кому хотели. Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает», — сказал Гвардиола на послематчевой персс-конференции.
Квадрпул — футбольный термин, означающий победу футбольного клуба в четырех соревнованиях за один спортивный сезон. В случае «Сити» это АПЛ, Кубок Англии, Кубок Английской лиги и Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» третий сезон подряд вылетает из Кубка английской лиги. До этого «горожане» неизменно становились чемпионами этого турнира четыре года подряд — с 2018 по 2021 год.