Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрозиноне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:00
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Гранада
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Рома
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.09
Кадис
Райо Вальекано
00
Футбол. Зарубежный
27.09
Валенсия
Реал Сосьедад
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
24.09
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
08
24.09
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
24.09
Брайтон
Борнмут
31
24.09
Челси
Астон Вилла
01
24.09
Ливерпуль
Вест Хэм
31
23.09
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
23.09
Брентфорд
Эвертон
13
23.09
Кристал Пэлас
Фулхэм
00
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Думали, будет квадрупл?» Гвардиола — о вылете «Ман Сити» из Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Кубка английской лиги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Манчестер Сити
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В среду, 27 сентября, «Сити» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:1) и покинул турнир на стадии 1/16 финала.

«Мы провели невероятную игру. После перерыва они заиграли сильнее и стали более агрессивными. Они забили гол. Поздравляем “Ньюкасл”. Да, это была напряженная игра. Футболисты, которые сегодня играли, выступили очень хорошо. Это футбол. То, как мы играли в первом и втором тайме, было потрясающе. “Ньюкасл” действовал агрессивно и в итоге забрал своё.

Я ухожу довольный тем, как мы играли. Мы не получили травм и предоставили игровое время тем, кому хотели. Думаете, нашей целью был квадрупл? Требл нас более чем устраивает», — сказал Гвардиола на послематчевой персс-конференции.

Квадрпул — футбольный термин, означающий победу футбольного клуба в четырех соревнованиях за один спортивный сезон. В случае «Сити» это АПЛ, Кубок Англии, Кубок Английской лиги и Лига чемпионов.

«Манчестер Сити» третий сезон подряд вылетает из Кубка английской лиги. До этого «горожане» неизменно становились чемпионами этого турнира четыре года подряд — с 2018 по 2021 год.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Марио Фернандес рассказал, почему не вернулся в ЦСКА
Марио Фернандес впервые прокомментировал скандальное фото с Акинфеевым
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь