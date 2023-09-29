Клод Макелеле ушел с должности в «Челси»
Бывший футболист сборной Франции Клод Макелеле ушел из «Челси», где работал с 2019 года.
Бывший футболист сборной Франции Клод Макелеле ушел из «Челси», где работал с 2019 года.
Макелеле занимал пост технического наставника воспитанников академии лондонского клуба, работая с отдельными молодыми игроками и с футболистами, которых отдали в аренду.
«После четырех насыщенных лет, “Челси” и я решили, по обоюдному согласию, что мне пора искать новый, свежий вызов. Я хочу поблагодарить болельщиков за их любовь. Синий всегда будет цветом моего сердца. Я расскажу больше, как только определюсь со следующей главой», — написал Макелеле в одной из своих соцсетей.
Клод Макелеле в качестве игрока выступал за «Челси» c 2003 по 2008 год, сыграл за лондонцев более 200 матчей, дважды становился чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги, выиграл Кубок и Суперкубок Англии.