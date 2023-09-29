Клод Макелеле ушел с должности в «Челси»

«После четырех насыщенных лет, “Челси” и я решили, по обоюдному согласию, что мне пора искать новый, свежий вызов. Я хочу поблагодарить болельщиков за их любовь. Синий всегда будет цветом моего сердца. Я расскажу больше, как только определюсь со следующей главой», — написал Макелеле в одной из своих соцсетей.