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13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Локомотива» угрожает спрыгнуть с моста в Ницце

Полузащитник «Ниццы» Алексис Бека-Бека прямо сейчас угрожает покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает RMC Sport.

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Источник: РИА "Новости"

22-летний француз стоит на краю моста Маньян, расположенного в окрестностях Ниццы. Высота моста составляет 100 метров. В настоящий момент он перекрыт, из-за чего на подъезде к мосту образовалась пятикилометровая пробка.

Предположительной причиной действий Бека-Бека является его расставание с девушкой. «Ницца» отправила на место психолога, рядом дежурят все возможные экстренные службы. Одноклубники Бека-Бека пытаются связаться с его девушкой, чтобы она прибыла к мосту и поговорила с футболистом.

В сезоне 2021/22 Бека-Бека играл в московском «Локомотиве» и провел за клуб 28 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Летом 2022 года француз был продан в «Ниццу» за 12 млн евро. За французский клуб он провел 22 матча и забил один мяч.

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