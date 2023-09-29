Экс-игрок «Локомотива» угрожает спрыгнуть с моста в Ницце

22-летний француз стоит на краю моста Маньян, расположенного в окрестностях Ниццы. Высота моста составляет 100 метров. В настоящий момент он перекрыт, из-за чего на подъезде к мосту образовалась пятикилометровая пробка.

Предположительной причиной действий Бека-Бека является его расставание с девушкой. «Ницца» отправила на место психолога, рядом дежурят все возможные экстренные службы. Одноклубники Бека-Бека пытаются связаться с его девушкой, чтобы она прибыла к мосту и поговорила с футболистом.