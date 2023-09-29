Обвиняемого в насилии Антони допустили к тренировкам с «МЮ»
Бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони вернулся к тренировкам с клубом и может сыграть уже в ближайшем матче.
Бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони вернулся к тренировкам с клубом и может сыграть уже в ближайшем матче.
23-летнего футболиста обвиняют в насилии несколько девушек. Одна из них, Габриэла Каваллин заявила, что игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года.
"С момента появления первых обвинений в июне, Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.
Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» принял решение, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для отбора, пока полиция будет проводить расследование. Это решение будет рассматриваться в зависимости от дальнейшего развития событий.
Как клуб, мы осуждаем акты насилия и оскорбления. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие«, — говорится в официальном заявлении“МЮ”.