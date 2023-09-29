Президент «ПСЖ» заявил, что Мбаппе останется в клубе на следующий сезон
Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» следующим летом.
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Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» следующим летом.
«Килиан Мбаппе — игрок “ПСЖ”. Мы счастливы, что он у нас есть, и он будет у нас в следующем сезоне. Он любит этот клуб и является фантастическим игроком. Он лучший игрок в мире. Мы очень рады», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриан Гренье в социальных сетях.
Летом 2023 года Мбаппе отказался продлевать контракт с парижанами до лета 2025 года. Сообщалось, что в услугах французского нападающего заинтересован мадридский «Реал».
Действующее соглашение форварда с парижским клубом истекает летом 2024 года.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. За столичный клуб Килиан провел в Лиге 1 181 матч, забил 155 мячей.