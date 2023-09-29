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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Спецслужбы и психологи спасли экс-футболиста «Локомотива» от прыжка с моста

Полузащитник «Ниццы» Алексис Бека-Бека ушел с края моста и находится в безопасности. Об этом сообщает журналист Маттейс Пог.

Ницца
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Источник: Reuters

Около двух часов назад появилась информация, что 22-летний французский футболист стоит на краю моста Маньян, расположенного в окрестностях Ниццы, и угрожает покончить с собой. Мост был перекрыт экстренными службами, с футболистом работали психологи.

Предположительной причиной действий Бека-Бека является его расставание с девушкой. Футболист слез с моста и сейчас находится под присмотром врачей.

В сезоне 2021/22 Бека-Бека играл в московском «Локомотиве» и провел за клуб 28 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Летом 2022 года француз был продан в «Ниццу» за 12 млн евро. За французский клуб он провел 22 матча и забил один мяч.

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