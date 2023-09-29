Спецслужбы и психологи спасли экс-футболиста «Локомотива» от прыжка с моста

Около двух часов назад появилась информация, что 22-летний французский футболист стоит на краю моста Маньян, расположенного в окрестностях Ниццы, и угрожает покончить с собой. Мост был перекрыт экстренными службами, с футболистом работали психологи.

Предположительной причиной действий Бека-Бека является его расставание с девушкой. Футболист слез с моста и сейчас находится под присмотром врачей.