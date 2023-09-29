«Ницца» выступила с заявлением по поводу ситуации с Бека-Бека
«Ницца» в своих соцсетях выступила с заявлением по поводу футболиста клуба Алексиса Бека-Бека.
Ницца
«Ницца» в своих соцсетях выступила с заявлением по поводу футболиста клуба Алексиса Бека-Бека.
29 сентября спецслужбы и психологи спасли бывшего футболиста «Локомотива» от прыжка с моста, полузащитник угрожал покончить жизнь самоубийством.
«История о любовном разрыве ложная, она не имеет никакого отношения ни к чему произошедшему и полностью вырвана из контекста. Мы больше не будем комментировать эту историю», — опубликовала пресс-служба клуба в соцсетях.
В сезоне 2021/22 Бека-Бека играл в московском «Локомотиве» и провел за клуб 28 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Летом 2022 года француз был продан в «Ниццу» за 12 млн евро. За французский клуб он провел 22 матча и забил один мяч.