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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ницца» выступила с заявлением по поводу ситуации с Бека-Бека

«Ницца» в своих соцсетях выступила с заявлением по поводу футболиста клуба Алексиса Бека-Бека.

Ницца
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Источник: Reuters

29 сентября спецслужбы и психологи спасли бывшего футболиста «Локомотива» от прыжка с моста, полузащитник угрожал покончить жизнь самоубийством.

«История о любовном разрыве ложная, она не имеет никакого отношения ни к чему произошедшему и полностью вырвана из контекста. Мы больше не будем комментировать эту историю», — опубликовала пресс-служба клуба в соцсетях.

В сезоне 2021/22 Бека-Бека играл в московском «Локомотиве» и провел за клуб 28 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Летом 2022 года француз был продан в «Ниццу» за 12 млн евро. За французский клуб он провел 22 матча и забил один мяч.

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 «Ницца» выступила с заявлением по поводу ситуации с Бека-Бека
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