«Ницца» выступила с заявлением по поводу ситуации с Бека-Бека

29 сентября спецслужбы и психологи спасли бывшего футболиста «Локомотива» от прыжка с моста, полузащитник угрожал покончить жизнь самоубийством.

«История о любовном разрыве ложная, она не имеет никакого отношения ни к чему произошедшему и полностью вырвана из контекста. Мы больше не будем комментировать эту историю», — опубликовала пресс-служба клуба в соцсетях.