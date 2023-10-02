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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Джеррард: настанет время, когда Саудовская Аравия будет конкурировать с АПЛ

Главный тренер саудовского клуба «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард высказался о силе местного чемпионата. Об этом сообщает портал Saudi World Football.

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Источник: Reuters

«Саудовская Аравия — прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Настанет время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», — сказал Джеррард.

Стивен Джеррард стал главным тренером «Аль-Иттифака» в июле этого года. Последним местом работы 43-летнего англичанин была «Астон Вилла», из которой он был уволен в октябре 2022 года. Под руководством Джеррард «Аль-Иттифак» занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на три очка.

В «Аль-Иттифаке» выступают бывшие игроки «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум.

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