Джеррард: настанет время, когда Саудовская Аравия будет конкурировать с АПЛ

«Саудовская Аравия — прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Настанет время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», — сказал Джеррард.