Гвардиола прокомментировал второе поражение «Ман Сити» подряд

«Мы иногда проигрываем матчи в течение сезона, такое происходит. Я бы сказал, что мы уступаем не так часто, но порой это происходит. Мы тщательно проанализируем то, что произошло. Скоро в наш состав вернутся отсутствующие игроки», — сказал Гвардиола на послематчевой пресс‑конференции.