Гвардиола прокомментировал второе поражение «Ман Сити» подряд
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал два поражения, которые его команда потерпела на минувшей неделе. Об этом сообщает портал Daily Sports.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал два поражения, которые его команда потерпела на минувшей неделе. Об этом сообщает портал Daily Sports.
27 сентября «Сити уступил “Ньюкаслу” (0:1) в 1/16 финала Кубка английской лиги, а 30 сентября подопечные Гвардиолы проиграла “Вулверхэмптону” (1:2) в седьмом туре Английской Премьер-лиге (АПЛ).
«Мы иногда проигрываем матчи в течение сезона, такое происходит. Я бы сказал, что мы уступаем не так часто, но порой это происходит. Мы тщательно проанализируем то, что произошло. Скоро в наш состав вернутся отсутствующие игроки», — сказал Гвардиола на послематчевой пресс‑конференции.
Несмотря на поражение, «Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая на один балл «Тоттенхэм» и «Арсенал». В следующем туре действующим чемпионам предстоит отправиться в гости к «канонирам».