«Барселона» подпишет контракт с 16-летним Ямалем с отступными в миллиард евро
«Барселона» в ближайшее время объявит о подписании контракта с 16-летним полузащитником Ламином Ямалем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Барселона» в ближайшее время объявит о подписании контракта с 16-летним полузащитником Ламином Ямалем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, первый профессиональный контракт Ямаля с «Барселоной» будет рассчитан на три года, что является максимальным сроком соглашения для 16-летнего игрока по правилам ФИФА. Контракт игрока будет включать в себя пункт об отступных в размере одного миллиарда евро. Официально о продлении контракта должны объявить уже сегодня.
Текущий контракт Ямаля с академией «Барселоны» рассчитан до конца этого сезона. Его зарплата по нему составляет около 300 тыс. евро в год.
Ямаль является самым молодым игроком «Барселоны» в истории Ла Лиги. Он дебютировал за «сине-гранатовых» в возрасте 15 лет и 290 дней. Всего Ямаль провел за «Барселону» 10 матчей, отметившись двумя результативными передачами.