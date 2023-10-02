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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» подпишет контракт с 16-летним Ямалем с отступными в миллиард евро

«Барселона» в ближайшее время объявит о подписании контракта с 16-летним полузащитником Ламином Ямалем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

По информации источника, первый профессиональный контракт Ямаля с «Барселоной» будет рассчитан на три года, что является максимальным сроком соглашения для 16-летнего игрока по правилам ФИФА. Контракт игрока будет включать в себя пункт об отступных в размере одного миллиарда евро. Официально о продлении контракта должны объявить уже сегодня.

Текущий контракт Ямаля с академией «Барселоны» рассчитан до конца этого сезона. Его зарплата по нему составляет около 300 тыс. евро в год.

Ямаль является самым молодым игроком «Барселоны» в истории Ла Лиги. Он дебютировал за «сине-гранатовых» в возрасте 15 лет и 290 дней. Всего Ямаль провел за «Барселону» 10 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

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