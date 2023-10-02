«Барселона» подпишет контракт с 16-летним Ямалем с отступными в миллиард евро

По информации источника, первый профессиональный контракт Ямаля с «Барселоной» будет рассчитан на три года, что является максимальным сроком соглашения для 16-летнего игрока по правилам ФИФА. Контракт игрока будет включать в себя пункт об отступных в размере одного миллиарда евро. Официально о продлении контракта должны объявить уже сегодня.