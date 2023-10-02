В Англии арестован фанат за насмешку над умершим от рака 6-летним болельщиком
Инцидент произошел во время матча 9-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» со счетом 3:0 победил «Шеффилд Уэнсдей».
Инцидент произошел во время матча 9-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» со счетом 3:0 победил «Шеффилд Уэнсдей».
Фанат клуба из Шеффилда Дейл Хоутон использовал фотографию Брэдли Лоури, юного болельщика «Сандерленда», который умер от рака в 2017 году. Тем самым он хотел высмеять болельщиков «Сандерленда».
Хоутон, 31-летний житель Ротерхэма, 30 сентября был арестован полицией Южного Йоркшира. Ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение общественного порядка». Хоутон предстанет перед мировым судом Шеффилда 2 октября. Департамент полиции также подал заявку на вынесение постановления о запрете на посещение футбольных матчей.
Как сообщает BBC, полицией был задержан еще один человек: смеявшийся над действиями Хоутона 27-летний болельщик, чье имя не разглашается. Он был выпущен под залог на время проведения расследования.
После того, как об инциденте стало известно, болельщики клуба «Шеффилд Уэнсдей» пожертвовали несколько тысяч фунтов в Фонд Брэдли Лоури, помогающий детям, страдающим от онкологических заболеваний.