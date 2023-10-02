Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Акрон
Химки
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
КАМАЗ
00
Футбол. Первая лига
19:00
Сокол
Алания
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
1.10
Ноттингем Форест
Брентфорд
11
30.09
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
21
30.09
Борнмут
Арсенал
04
30.09
Эвертон
Лутон Таун
12
30.09
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
01
30.09
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
20
30.09
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
20
30.09
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии арестован фанат за насмешку над умершим от рака 6-летним болельщиком

Инцидент произошел во время матча 9-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» со счетом 3:0 победил «Шеффилд Уэнсдей».

СандерлендЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Фанат клуба из Шеффилда Дейл Хоутон использовал фотографию Брэдли Лоури, юного болельщика «Сандерленда», который умер от рака в 2017 году. Тем самым он хотел высмеять болельщиков «Сандерленда».

Источник: Соцсети

Хоутон, 31-летний житель Ротерхэма, 30 сентября был арестован полицией Южного Йоркшира. Ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение общественного порядка». Хоутон предстанет перед мировым судом Шеффилда 2 октября. Департамент полиции также подал заявку на вынесение постановления о запрете на посещение футбольных матчей.

Как сообщает BBC, полицией был задержан еще один человек: смеявшийся над действиями Хоутона 27-летний болельщик, чье имя не разглашается. Он был выпущен под залог на время проведения расследования.

После того, как об инциденте стало известно, болельщики клуба «Шеффилд Уэнсдей» пожертвовали несколько тысяч фунтов в Фонд Брэдли Лоури, помогающий детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов
Влюбиться в телекартинку. 5 эффектных ведущих, ставших женами спортсменов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь