В Англии арестован фанат за насмешку над умершим от рака 6-летним болельщиком

Фанат клуба из Шеффилда Дейл Хоутон использовал фотографию Брэдли Лоури, юного болельщика «Сандерленда», который умер от рака в 2017 году. Тем самым он хотел высмеять болельщиков «Сандерленда».

Источник: Соцсети

Хоутон, 31-летний житель Ротерхэма, 30 сентября был арестован полицией Южного Йоркшира. Ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение общественного порядка». Хоутон предстанет перед мировым судом Шеффилда 2 октября. Департамент полиции также подал заявку на вынесение постановления о запрете на посещение футбольных матчей.

Как сообщает BBC, полицией был задержан еще один человек: смеявшийся над действиями Хоутона 27-летний болельщик, чье имя не разглашается. Он был выпущен под залог на время проведения расследования.