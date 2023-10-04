Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239461" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте атакующий игрок «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда.

Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?

ВАР: Да.

Оператор повтора: Провести линию по бутсе?

ВАР: Провести линию по бутсе. И… стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.

Помощник арбитра 1: Играем.

Главный арбитр: Спасибо, приятель.

ВАР: Спасибо, мужик.

Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты уверен?

АВАР: Да.

Оператор повтора: Ты уверен?

АВАР: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

ВАР: Что?

Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

ВАР: …

Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

ВАР: Дерьмо! Ох…

Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

ВАР: Не понял?

Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.

ВАР: Я не могу ничего сделать.

Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.

ВАР: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.

«Ливерпуль» сделал официальное заявление в связи с данным инцидентом.