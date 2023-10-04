Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Ассоциация профессиональных судей признала, что не засчитать гол «Ливерпуля» — ошибочное решение.
Тоттенхэм Хотспур
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Ассоциация профессиональных судей признала, что не засчитать гол «Ливерпуля» — ошибочное решение.
Матч 7-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте атакующий игрок «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда.
Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.
Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?
ВАР: Да.
Оператор повтора: Провести линию по бутсе?
ВАР: Провести линию по бутсе. И… стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.
Помощник арбитра 1: Играем.
Главный арбитр: Спасибо, приятель.
ВАР: Спасибо, мужик.
Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.
Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты уверен?
АВАР: Да.
Оператор повтора: Ты уверен?
АВАР: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.
ВАР: Что?
Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?
ВАР: …
Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.
ВАР: Дерьмо! Ох…
Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.
ВАР: Не понял?
Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.
ВАР: Я не могу ничего сделать.
Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.
ВАР: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.
«Ливерпуль» сделал официальное заявление в связи с данным инцидентом.
Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, не получат назначений на 8-й тур АПЛ.