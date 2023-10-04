«МЮ» поддерживает тен Хага, надеясь на прогресс в долгосрочной перспективе
Нидерландский специалист Эрик тен Хаг сохраняет поддержку руководства «Манчестер Юнайтед», несмотря на серию неудач.
Нидерландский специалист Эрик тен Хаг сохраняет поддержку руководства «Манчестер Юнайтед», несмотря на серию неудач.
По информации The Guardian, несмотря на 6 поражений в 10 матчах на старте сезона, руководство твердо уверено в тен Хаге и считает его идеальным тренером для того, чтобы помочь команде прогрессировать в долгосрочной перспективе.
В клубе полагают, что травмы — один из факторов, обусловивших серию неудач, В какой-то момент тренер остался без 12 игроков. Например, из-за отсутствия травмированных Люка Шоу, Тирелла Маласии и Серхио Регилона у «МЮ» сейчас нет левого защитника, и на этой позиции тен Хаг вынужденно использует полузащитника Софьяна Амрабата.
3 октября «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил турецкому «Галатасараю» со счетом 2:3. Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало уже пятым за последний месяц. Для «красных дьяволов» это худший старт сезона с 1986 года.