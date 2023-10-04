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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«МЮ» поддерживает тен Хага, надеясь на прогресс в долгосрочной перспективе

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг сохраняет поддержку руководства «Манчестер Юнайтед», несмотря на серию неудач.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации The Guardian, несмотря на 6 поражений в 10 матчах на старте сезона, руководство твердо уверено в тен Хаге и считает его идеальным тренером для того, чтобы помочь команде прогрессировать в долгосрочной перспективе.

В клубе полагают, что травмы — один из факторов, обусловивших серию неудач, В какой-то момент тренер остался без 12 игроков. Например, из-за отсутствия травмированных Люка Шоу, Тирелла Маласии и Серхио Регилона у «МЮ» сейчас нет левого защитника, и на этой позиции тен Хаг вынужденно использует полузащитника Софьяна Амрабата.

3 октября «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил турецкому «Галатасараю» со счетом 2:3. Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало уже пятым за последний месяц. Для «красных дьяволов» это худший старт сезона с 1986 года.

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