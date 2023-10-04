«МЮ» поддерживает тен Хага, надеясь на прогресс в долгосрочной перспективе

По информации The Guardian, несмотря на 6 поражений в 10 матчах на старте сезона, руководство твердо уверено в тен Хаге и считает его идеальным тренером для того, чтобы помочь команде прогрессировать в долгосрочной перспективе.

В клубе полагают, что травмы — один из факторов, обусловивших серию неудач, В какой-то момент тренер остался без 12 игроков. Например, из-за отсутствия травмированных Люка Шоу, Тирелла Маласии и Серхио Регилона у «МЮ» сейчас нет левого защитника, и на этой позиции тен Хаг вынужденно использует полузащитника Софьяна Амрабата.