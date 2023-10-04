Юрген Клопп требует переигровки матча с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал переиграть матч седьмого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (1:2). Об этом сообщает BBC.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал переиграть матч седьмого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (1:2). Об этом сообщает BBC.
«Я говорю это не как менеджер “Ливерпуля”, а как футбольный человек, — я считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка.
Насколько я помню, ничего подобного прежде не случалось, вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку», — заявил Клопп.
На 34-й минуте матча при счете 0:0 из-за судейской ошибки не был засчитан гол полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса. Главный арбитр встречи Саймон Хупер отменил гол из-за офсайда. После пересмотра повтора судейская бригада на ВАР смогла определить, что положения «вне игры» не было, однако не смогла своевременно донести до Хупера, что мяч Диаса был забит по правилам.
В итоге «Ливерпуль» вдевятером уступил «Тоттенхэму», пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени. «Красные» потерпели первое поражение в сезоне и опустились на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.