Юрген Клопп требует переигровки матча с «Тоттенхэмом»

«Я говорю это не как менеджер “Ливерпуля”, а как футбольный человек, — я считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка.

Насколько я помню, ничего подобного прежде не случалось, вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку», — заявил Клопп.

На 34-й минуте матча при счете 0:0 из-за судейской ошибки не был засчитан гол полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса. Главный арбитр встречи Саймон Хупер отменил гол из-за офсайда. После пересмотра повтора судейская бригада на ВАР смогла определить, что положения «вне игры» не было, однако не смогла своевременно донести до Хупера, что мяч Диаса был забит по правилам.