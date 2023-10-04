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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Юрген Клопп требует переигровки матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал переиграть матч седьмого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (1:2). Об этом сообщает BBC.

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Источник: Reuters

«Я говорю это не как менеджер “Ливерпуля”, а как футбольный человек, — я считаю, что единственным результатом этого матча должна стать его переигровка.
Насколько я помню, ничего подобного прежде не случалось, вот почему, на мой взгляд, следует произвести переигровку», — заявил Клопп.

На 34-й минуте матча при счете 0:0 из-за судейской ошибки не был засчитан гол полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса. Главный арбитр встречи Саймон Хупер отменил гол из-за офсайда. После пересмотра повтора судейская бригада на ВАР смогла определить, что положения «вне игры» не было, однако не смогла своевременно донести до Хупера, что мяч Диаса был забит по правилам.

В итоге «Ливерпуль» вдевятером уступил «Тоттенхэму», пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени. «Красные» потерпели первое поражение в сезоне и опустились на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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