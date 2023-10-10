Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым он вместе играл

«Думаю, что талантливые игроки есть везде и в том числе в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо. Талант невозможно развить дома с помощью социальных сетей. Талант развивается, если тренироваться, даже делая ошибки. Тебе нравится играть в футбол? Тогда играйте много», — приводит слова Гвардиолы La Gazzetta dello Sport.