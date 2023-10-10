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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым он вместе играл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым ему доводилось выступать во время карьеры футболиста.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2023

«Думаю, что талантливые игроки есть везде и в том числе в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо. Талант невозможно развить дома с помощью социальных сетей. Талант развивается, если тренироваться, даже делая ошибки. Тебе нравится играть в футбол? Тогда играйте много», — приводит слова Гвардиолы La Gazzetta dello Sport.

Гвардиола играл вместе с Баджо в команде Серии А «Брешия» с 2001-го по 2003-й год.

Роберто Баджо — обладатель «Золотого мяча» 1993 года. Всю карьеру Баджо провел в Италии, играя за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию».
Гвардиола выступал за «Барселону», «Брешию», «Рому», «Аль-Ахли» и «Дорадос де Синалоа».

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