Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым он вместе играл
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым ему доводилось выступать во время карьеры футболиста.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым ему доводилось выступать во время карьеры футболиста.
«Думаю, что талантливые игроки есть везде и в том числе в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо. Талант невозможно развить дома с помощью социальных сетей. Талант развивается, если тренироваться, даже делая ошибки. Тебе нравится играть в футбол? Тогда играйте много», — приводит слова Гвардиолы La Gazzetta dello Sport.
Гвардиола играл вместе с Баджо в команде Серии А «Брешия» с 2001-го по 2003-й год.
Роберто Баджо — обладатель «Золотого мяча» 1993 года. Всю карьеру Баджо провел в Италии, играя за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию».
Гвардиола выступал за «Барселону», «Брешию», «Рому», «Аль-Ахли» и «Дорадос де Синалоа».