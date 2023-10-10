Кузяев рассказал, что нашел во Франции магазин, где продается гречка

Источник: ФК «Гавр»

Далер Кузяев вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября.

«Это мой первый приезд в Россию с тех пор, как я уехал в Лигу 1. Сейчас тяжело доехать до России. Кормили в самолёте гречкой? Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью… Нет, не кормили. Но я нашел магазин, где продаётся гречка», — сказал Кузяев в интервью пресс‑службе сборной России.

Ранее полузащитник признался, что во Франции ему не хватает русской еды, особенно гречки.