Кузяев рассказал, что нашел во Франции магазин, где продается гречка
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что вопрос с гречкой уже решен.
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что вопрос с гречкой уже решен.
Далер Кузяев вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября.
«Это мой первый приезд в Россию с тех пор, как я уехал в Лигу 1. Сейчас тяжело доехать до России. Кормили в самолёте гречкой? Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью… Нет, не кормили. Но я нашел магазин, где продаётся гречка», — сказал Кузяев в интервью пресс‑службе сборной России.
Ранее полузащитник признался, что во Франции ему не хватает русской еды, особенно гречки.
Кузяев стал игроком французской команды летом 2023 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Российский полузащитник провёл за «Гавр» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По итогам одного из туров Кузяев был включен в символическую сборную Лиги 1 по версии L'Equipe.