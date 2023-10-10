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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Кузяев рассказал, что нашел во Франции магазин, где продается гречка

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что вопрос с гречкой уже решен.

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: ФК «Гавр»

Далер Кузяев вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября.

«Это мой первый приезд в Россию с тех пор, как я уехал в Лигу 1. Сейчас тяжело доехать до России. Кормили в самолёте гречкой? Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью… Нет, не кормили. Но я нашел магазин, где продаётся гречка», — сказал Кузяев в интервью пресс‑службе сборной России.

Ранее полузащитник признался, что во Франции ему не хватает русской еды, особенно гречки.

Кузяев стал игроком французской команды летом 2023 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Российский полузащитник провёл за «Гавр» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По итогам одного из туров Кузяев был включен в символическую сборную Лиги 1 по версии L'Equipe.

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