Российский футболист рассказал, зачем перешел в чемпионат Гибралтара

Шмелев родился в 1999 году в Тольятти, но с десяти лет живет в США и имеет два гражданства. В прошлом сезоне защитник выступал за клуб «Мичиган Старс» из третьего американского дивизиона, а минувшим летом перебрался в гибралтарский клуб «Лайонс».

«Был бы не против продолжать в Штатах. В августе мне исполнилось 24 года, в дивизионе выше я не оказался. Значит пора пробовать что-то новое. Мог бы остаться “Мичиган Старс”, а зимой сменить клуб внутри лиги, но это было бы то же самое. А я бы хотел какого-то развития. И задумался о Европе», — сказал Шмелев.