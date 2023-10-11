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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист рассказал, зачем перешел в чемпионат Гибралтара

Российский защитник Яков Шмелев рассказал, почему принял решение перебраться в чемпионат Гибралтара. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

Шмелев родился в 1999 году в Тольятти, но с десяти лет живет в США и имеет два гражданства. В прошлом сезоне защитник выступал за клуб «Мичиган Старс» из третьего американского дивизиона, а минувшим летом перебрался в гибралтарский клуб «Лайонс».

«Был бы не против продолжать в Штатах. В августе мне исполнилось 24 года, в дивизионе выше я не оказался. Значит пора пробовать что-то новое. Мог бы остаться “Мичиган Старс”, а зимой сменить клуб внутри лиги, но это было бы то же самое. А я бы хотел какого-то развития. И задумался о Европе», — сказал Шмелев.

После четырех туров «Лайонс» не набрал ни одного очка и занимает последнее место в чемпионате Гибралтара. Шмелев отыграл за команду все четыре матча.

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