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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Карлос Тевес рассказал, что три игрока его команды не умеют складывать и вычитать

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Индепендьенте» Карлос Тевес рассказал, что был удивлен, когда понял, что три игрока из его команды не умеют складывать и вычитать.

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Источник: AP 2023

«Я выполняю упражнение на скорость, связанное с нейробиологией. Когда игрок физически задыхается, я заставляю его решить за меня задачу, к примеру 2+2. Трое ребят, которые сегодня у нас в команде, сказали мне, что они не знают, как складывать и вычитать.

Существует нищета. Мы можем принести мальчику еду, мы можем помочь ему во многом, но учеба… Он должен уметь защитить себя, он должен уметь читать то, что подписывает. Мы ставим совместно с клубом проект дать им преподавателя и после тренировки два часа занимаемся», — приводит слова Тевеса Empel Tados.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» завершил карьеру профессионального футболиста летом 2022 года и тем же летом возглавил «Росарио Сентраль» из высшей лиги Аргентины. Через год Карлос стал главным тренером «Индепендьенте». На данный момент после восьми сыгранных матчей в высшей лиге Аргентины команда располагается на втором месте в турнирной таблице с 15 очками.

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