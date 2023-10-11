Карлос Тевес рассказал, что три игрока его команды не умеют складывать и вычитать

«Я выполняю упражнение на скорость, связанное с нейробиологией. Когда игрок физически задыхается, я заставляю его решить за меня задачу, к примеру 2+2. Трое ребят, которые сегодня у нас в команде, сказали мне, что они не знают, как складывать и вычитать.



Существует нищета. Мы можем принести мальчику еду, мы можем помочь ему во многом, но учеба… Он должен уметь защитить себя, он должен уметь читать то, что подписывает. Мы ставим совместно с клубом проект дать им преподавателя и после тренировки два часа занимаемся», — приводит слова Тевеса Empel Tados.