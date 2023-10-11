Агент Проведеля отреагировал на слова Кафанова о его вызове в сборную России

«Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не мог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.



Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана», — сказал Рава.