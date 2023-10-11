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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Проведеля отреагировал на слова Кафанова о его вызове в сборную России

Джованни Рава, агент вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал информацию об отказе вратаря от вызова в сборную России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Лацио
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Источник: AFP 2023

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что они хотели вызвать 29-летнего вратаря на октябрьский сбор национальной команды. По его словам, итальянец с российскими корнями отказался от вызова в сборную и заявил, что «не хочет общаться ни с кем из России».

«Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не мог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.

Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчеркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана», — сказал Рава.

Проведель родился в Италии в семье русской и итальянца. По словам футболиста, его дед дружил с легендарным вратарем «Динамо» Львом Яшиным. В сентябре Проведель забил головой на 95-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Этот матч был дебютным для Проведеля в этом турнире.

В 2022 году Проведель получил свой первый вызов в сборную Италии, но на поле так и не вышел. На прошлой неделе вратарь снова получил вызов в национальную команду на отборочные матчи Евро-2024 против сборных Англии и Мальты.

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