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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Уэйн Руни стал главным тренером «Бирмингем Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни стал новым главным тренером «Бирмингем Сити». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бирмингем Сити
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Источник: Соцсети

Контракт с 37-летним англичанином рассчитан на три с половиной года. В тренерский штаб Руни в «Бирмингеме» войдут его бывший одноклубник по «Ман Юнайтед» Джон О'Ши и экс-партнер по сборной Англии Эшли Коул.

«Уэйн — прирожденный победитель. Мы верим, что при поддержке своего тренерского штаба, клуба и наших болельщиков он выведет “синих” вперед на следующем этапе нашего пути. Его игровая философия поможет реализовать амбиции, которые мы поставили перед “Бирмингем Сити”, — прокомментировал назначение совладелец “Бирмингем Сити” Том Вагнер.

Руни закончил игровую карьеру в английском «Дерби Каунти» в январе 2021 года. На тот момент он находился в клубе в качестве играющего тренера. В июле 2022 года Руни был назначен главным тренером «Ди Си Юнайтед», с которым завершил на последнем месте в турнирной таблице МЛС.

8 октября было объявлено, что Руни покидает пост главного тренера «Ди Си Юнайтед». В роли главного тренера столичной команды он провел 53 матча, в которых одержал 14 побед при 13 ничьих и 26 поражений.

«Бирмингем Сити» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионошипа — второй по силе футбольной лиги Англии. Последний раз клуб играл в АПЛ в сезоне 2010/11.

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