Постекоглу стал лучшим тренером АПЛ второй месяц подряд

58-летний австралийский специалист стал обладателем награды второй месяц подряд. Под его руководством в минувшем месяце «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» (5:2), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Ливерпуль» (2:1), а также поделил очки с «Арсеналом» (2:2).

На награду лучшему тренеру месяца также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Постекоглу стал первым тренером в истории АПЛ, которому удалось дважды выиграть награду лучшему тренеру месяца в первые два месяца работы в лиге. Специалист возглавил «Тоттенхэм» в июне этого года.