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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Постекоглу стал лучшим тренером АПЛ второй месяц подряд

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу стал лучшим тренером сентября в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

58-летний австралийский специалист стал обладателем награды второй месяц подряд. Под его руководством в минувшем месяце «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» (5:2), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Ливерпуль» (2:1), а также поделил очки с «Арсеналом» (2:2).

На награду лучшему тренеру месяца также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Постекоглу стал первым тренером в истории АПЛ, которому удалось дважды выиграть награду лучшему тренеру месяца в первые два месяца работы в лиге. Специалист возглавил «Тоттенхэм» в июне этого года.

«Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям.

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