Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком сентября в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком сентября в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Сон забил шесть мячей в четырех сентябрьских матчах, что позволило его команде одержать три победы и один матч свести вничью. В борьбе за награду 31-летний кореец опередил Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»), Джеррода Боуэна («Вест Хэм»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Кирана Триппьера («Ньюкасл») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).
Сон получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ в четвертый раз в карьере. Лишь шесть игроков в истории лиги выигрывали эту награду чаще.
«Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям. Сон с шестью мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая лишь форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, на счету которого восемь голов.