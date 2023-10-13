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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком сентября в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сон забил шесть мячей в четырех сентябрьских матчах, что позволило его команде одержать три победы и один матч свести вничью. В борьбе за награду 31-летний кореец опередил Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»), Джеррода Боуэна («Вест Хэм»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Кирана Триппьера («Ньюкасл») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

Сон получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ в четвертый раз в карьере. Лишь шесть игроков в истории лиги выигрывали эту награду чаще.

Лидеры АПЛ по числу наград лучшему игроку месяца

  • Серхио Агуэро, Харри Кейн — 7;
  • Стивен Джеррард, Криштиану Роналду — 6;
  • Уэйн Руни, Робин ван Перси — 5.

«Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям. Сон с шестью мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая лишь форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, на счету которого восемь голов.

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