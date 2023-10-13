Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре

Сон забил шесть мячей в четырех сентябрьских матчах, что позволило его команде одержать три победы и один матч свести вничью. В борьбе за награду 31-летний кореец опередил Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»), Джеррода Боуэна («Вест Хэм»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Кирана Триппьера («Ньюкасл») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

Сон получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ в четвертый раз в карьере. Лишь шесть игроков в истории лиги выигрывали эту награду чаще.

Лидеры АПЛ по числу наград лучшему игроку месяца

Серхио Агуэро, Харри Кейн — 7;

Стивен Джеррард, Криштиану Роналду — 6;

Уэйн Руни, Робин ван Перси — 5.