«Интер Майами» намерен зимой подписать еще одного игрока «Барселоны»

По информации источника, 31-летний испанец может покинуть «Барселону» уже ближайшей зимой. Контракт Роберто истекает в конце текущего сезона и он не будет продлен, так как футболист не входит в планы главного тренера клуба Хави.

Роберто продолжить карьеру в МЛС или Саудовской Аравии. Одним из приоритетных вариантов является «Интер Майами», где воспитанник «Барселоны» сможет воссоединиться с Лионелем Месси. Испанец свободно владеет английским языком и не будет испытывать больших проблем с адаптацией в США.

Стоит отметить, что в «Интер Майами» сейчас играют три бывших игрока «Барселоны». Помимо Месси это защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс. Все трое также являются воспитанниками «Ла Масии».