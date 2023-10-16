«Интер Майами» намерен зимой подписать еще одного игрока «Барселоны»
«Интер Майами» намерен подписать контракт с крайним защитником «Барселоны» Сержи Роберто. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
«Интер Майами» намерен подписать контракт с крайним защитником «Барселоны» Сержи Роберто. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, 31-летний испанец может покинуть «Барселону» уже ближайшей зимой. Контракт Роберто истекает в конце текущего сезона и он не будет продлен, так как футболист не входит в планы главного тренера клуба Хави.
Роберто продолжить карьеру в МЛС или Саудовской Аравии. Одним из приоритетных вариантов является «Интер Майами», где воспитанник «Барселоны» сможет воссоединиться с Лионелем Месси. Испанец свободно владеет английским языком и не будет испытывать больших проблем с адаптацией в США.
Стоит отметить, что в «Интер Майами» сейчас играют три бывших игрока «Барселоны». Помимо Месси это защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс. Все трое также являются воспитанниками «Ла Масии».
Сержи Роберто выступает за «Барселону» с 2010 года. За 13 лет в каталонском клубе футболист провел 355 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 40 голевых передач. С «Барселоной» Роберто дважды выигрывал Лигу чемпионов, семь раз побеждал в Ла Лиге и шесть раз становился обладателем Кубка Испании.