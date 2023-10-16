«Манчестер Юнайтед» опасается беспорядков из-за срыва продажи клуба

На минувшей неделе стало известно, что нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глэйзеров, не будут продавать клуб катарскому шейху Джассиму бин Хамад Аль Тани, а ограничится лишь продажей 25 процентов акций клуба главе Ineos Джиму Рэтклиффу.
В клубе считают, что на следующей домашней игре болельщики могут устроить массовые беспорядки, выразив тем самым свое недовольство. В связи с этим на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена», который пройдет 24 октября, ожидается серьезное усиление мер безопасности.
Также в клубе ожидают протестных движений 29 октября во время дерби с «Манчестер Сити» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Среди фанатов уже ходят разговоры о необходимости устроить бойкот матча или показательно покинуть стадион во время игры.
«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующих «Тоттенхэма» и «Арсенала» на восемь очков.