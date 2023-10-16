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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» опасается беспорядков из-за срыва продажи клуба

«Манчестер Юнайтед» усилит меры безопасности во время своего следующего домашнего матча из-за опасений по поводу возможных беспорядков из-за срыва продажи клуба. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На минувшей неделе стало известно, что нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глэйзеров, не будут продавать клуб катарскому шейху Джассиму бин Хамад Аль Тани, а ограничится лишь продажей 25 процентов акций клуба главе Ineos Джиму Рэтклиффу.

В клубе считают, что на следующей домашней игре болельщики могут устроить массовые беспорядки, выразив тем самым свое недовольство. В связи с этим на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена», который пройдет 24 октября, ожидается серьезное усиление мер безопасности.

Также в клубе ожидают протестных движений 29 октября во время дерби с «Манчестер Сити» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Среди фанатов уже ходят разговоры о необходимости устроить бойкот матча или показательно покинуть стадион во время игры.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующих «Тоттенхэма» и «Арсенала» на восемь очков.

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