«Манчестер Юнайтед» опасается беспорядков из-за срыва продажи клуба

На минувшей неделе стало известно, что нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глэйзеров, не будут продавать клуб катарскому шейху Джассиму бин Хамад Аль Тани, а ограничится лишь продажей 25 процентов акций клуба главе Ineos Джиму Рэтклиффу.

В клубе считают, что на следующей домашней игре болельщики могут устроить массовые беспорядки, выразив тем самым свое недовольство. В связи с этим на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена», который пройдет 24 октября, ожидается серьезное усиление мер безопасности.

Также в клубе ожидают протестных движений 29 октября во время дерби с «Манчестер Сити» в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Среди фанатов уже ходят разговоры о необходимости устроить бойкот матча или показательно покинуть стадион во время игры.