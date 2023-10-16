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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
19:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шахтер» назначил исполняющим обязанности тренера легенду клуба

Экс-защитник сборной Хорватии Дарио Срна выступал за донецкий клуб с 2003-го по 2018-й годы.

Шахтер
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Источник: РИА "Новости"

16 октября был отправлен в отставку главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен.

Ранее Дарио Срна занимал должность спортивного директора «Шахтера». Он провел 134 матча за сборную Хорватии, уступая по количеству сыгранных матчей только Луке Модричу (169).

В чемпионате Украины «Шахтер» после 10 туров занимает третье место, уступая два очка «Кривбассу» и одно очко житомирскому «Полесью». Также клуб выступает в Лиге чемпионов. В рамках 3-го и 4-го туров группового этапа украинскому клубу предстоит дважды сыграть с «Барселоной».

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