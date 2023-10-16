«Шахтер» назначил исполняющим обязанности тренера легенду клуба

Ранее Дарио Срна занимал должность спортивного директора «Шахтера». Он провел 134 матча за сборную Хорватии, уступая по количеству сыгранных матчей только Луке Модричу (169).

В чемпионате Украины «Шахтер» после 10 туров занимает третье место, уступая два очка «Кривбассу» и одно очко житомирскому «Полесью». Также клуб выступает в Лиге чемпионов. В рамках 3-го и 4-го туров группового этапа украинскому клубу предстоит дважды сыграть с «Барселоной».