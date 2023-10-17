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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» просматривает младшего брата Беллингема

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Sunderland Echo.

Сандерленд
Реал
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Источник: Соцсети

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес отправил скаутов клуба на матчи юношеской сборной Англии, чтобы они оценили возможности младшего брата Джуда Беллингема. Перес убежден, что в перспективе братья Беллингемы смогут вместе играть за мадридский «Реал».

Минувшим летом Джуд Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. За мадридский клуб 20-летний англичанин провел 10 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

Джоб Беллингем этим летом перешел из родного «Бирмингема» в «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе. На счету 18-летнего полузащитника 12 матчей, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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