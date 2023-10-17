«Реал» просматривает младшего брата Беллингема
Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Sunderland Echo.
Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Sunderland Echo.
По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес отправил скаутов клуба на матчи юношеской сборной Англии, чтобы они оценили возможности младшего брата Джуда Беллингема. Перес убежден, что в перспективе братья Беллингемы смогут вместе играть за мадридский «Реал».
Минувшим летом Джуд Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. За мадридский клуб 20-летний англичанин провел 10 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.
Джоб Беллингем этим летом перешел из родного «Бирмингема» в «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе. На счету 18-летнего полузащитника 12 матчей, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.