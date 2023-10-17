СМИ: полузащитник «Ювентуса» дисквалифицирован на 7 месяцев

По информации источника, отстранение 22-летнего итальянца уже одобрила прокуратура Турина. Футболист сможет вернуться на поле в мае 2024 года. Таким образом, сезон для Фаджоли закончен.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. Позже полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбол. Однако, по словам итальянца, он никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых играл.

Николо Фаджоли в текущем сезоне провел шесть матчей за «Ювентус». На его счету одна игра за сборную Италии.