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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: полузащитник «Ювентуса» дисквалифицирован на 7 месяцев

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил дисквалификацию на 7 месяцев из-за скандала со ставками, сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: AP 2023

По информации источника, отстранение 22-летнего итальянца уже одобрила прокуратура Турина. Футболист сможет вернуться на поле в мае 2024 года. Таким образом, сезон для Фаджоли закончен.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. Позже полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбол. Однако, по словам итальянца, он никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых играл.

Николо Фаджоли в текущем сезоне провел шесть матчей за «Ювентус». На его счету одна игра за сборную Италии.

Ранее поступала информация о том, что более 10 игроков серии А замешаны в деле с нелегальными ставками

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