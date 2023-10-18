Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Волгарь
Енисей
00
Футбол. Кубок России
17:00
Нефтехимик
Форте
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Уфа
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
12:00
Динамо Вл
Ротор
10
Футбол. Сборные
03:00
Мексика
Германия
22
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
8.10
Гранада
Барселона
22
8.10
Алавес
Бетис
11
8.10
Сельта
Хетафе
22
8.10
Атлетико
Реал Сосьедад
21
8.10
Вильярреал
Лас-Пальмас
12
7.10
Севилья
Райо Вальекано
22
7.10
Мальорка
Валенсия
11
7.10
Реал
Осасуна
40
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Джуд Беллингем заявил, что хочет остаться в «Реале» на 10−15 лет

20-летний английский полузащитник поделился планами на будущее.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Я хочу остаться в “Реале” Мадрид на следующие 10−15 лет своей жизни. Это то место, где я хочу быть. Мне нравится в “Реале”, — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Джуд Беллингем перешел из дортмундской Боруссии в «Реал» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро плюс бонусы, которые могут составить почти 31 миллион евро.

Беллингем удачно стартовал за клуб, забив в первых десяти матчах во всех турнирах 10 голов и сделав 3 результативные передачи. Англичанин превзошел показатели Криштиану Роналду в «Реале» на том же отрезке.

В активе Беллингема 27 матчей за сборную Англии и 2 забитых мяча.

Недавно появилась новость о том, что мадридский клуб также просматривает 18-летнего игрока «Сандерленда» и младшего брата Джуда Джоба Беллингема.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате Европы по дзюдо выступят 17 россиян
Джуд Беллингем заявил, что хочет остаться в «Реале» на 10-15 лет
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь