Джуд Беллингем заявил, что хочет остаться в «Реале» на 10−15 лет

«Я хочу остаться в “Реале” Мадрид на следующие 10−15 лет своей жизни. Это то место, где я хочу быть. Мне нравится в “Реале”, — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Джуд Беллингем перешел из дортмундской Боруссии в «Реал» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро плюс бонусы, которые могут составить почти 31 миллион евро.

Беллингем удачно стартовал за клуб, забив в первых десяти матчах во всех турнирах 10 голов и сделав 3 результативные передачи. Англичанин превзошел показатели Криштиану Роналду в «Реале» на том же отрезке.

В активе Беллингема 27 матчей за сборную Англии и 2 забитых мяча.