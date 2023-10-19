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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна точная зарплата Месси в «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подписал рекордный контракт в истории МЛС. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: Reuters

Базовая зарплата 36-летнего аргентинца в американском клубе составляет 12 млн долларов в год. Гарантированная компенсация, включающая в себя помимо базовой зарплаты все бонусы и выплаты при подписании контракта, составляет 20,4 млн долларов. Эта сумма не учитывает выплаты Месси от Adidas и Apple TV — с их учетом ежегодный доход Месси достигает 50−60 млн долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых игроков МЛС вошел еще один игрок «Интер Майами» — венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес. Он за этот сезон заработает около 4,4 млн долларов. Гарантированная компенсация Серхио Бускетса и Жорди Альбы в «Интер Майами» за этот сезон составят 1,775 млн и 1,25 млн долларов соответственно.

Также в список самых высокооплачиваемых игроков МЛС попал экс-нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, ныне выступающий за «Остин». За этот сезон 27-летний аргентинец заработает 6 млн долларов. В российском клубе зарплата Дриусси составляла около 3,3 млн долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков МЛС:

  1. Лионель Месси («Интер Майами») — 20,4 млн долларов;
  2. Лоренцо Инсинье («Торонто») — 15,4 млн долларов;
  3. Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 8,2 млн долларов;
  4. Чичарито («Лос-Анджелес Гэлакси») — 7,4 млн долларов;
  5. Федерико Бернардески («Торонто») — 6,3 млн долларов;
  6. Себастьян Дриусси («Остин») — 6 млн долларов;
  7. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — 5,2 млн долларов;
  8. Дуглас Коста («Лос-Анджелес Гэлакси») — 4,5 млн долларов;
  9. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») — 4,4 млн долларов;
  10. Хосеф Мартинес («Интер Майами») — 4,4 млн долларов.

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