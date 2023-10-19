Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Акрон
Шинник
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал
Родина
Футбол. Кубок России
18.10
Волгарь
Енисей
10
Футбол. Кубок России
18.10
Нефтехимик
Форте
02
Футбол. Кубок России
18.10
Черноморец
КАМАЗ
П 4:1
00
Футбол. Кубок России
18.10
Химки
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски — о Клоппе: Он был мне не только отцом, но и «плохим» учителем

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с теплотой отозвался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под чьим руководством он играл в дортмундской «Боруссии».

Боруссия Д
Наверх
Источник: Reuters

«Юрген был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на “плохого” учителя. В лучшем смысле этого слова. Я объясню. Вспомните себя, когда вы учились в школе. Какой учитель вам запомнился больше всего? Разве тот, кто потакал вам и никогда ничего от вас не требовал? Нет, нет, нет. Вы запомнили “плохого” учителя, который был строг с вами. Того, кто оказывал на вас давление и требовал большего.

И этот учитель сделал вас лучше, не так ли? И Юрген был таким. Его не устраивали те, кто “учился” хорошо. Ему нужны были отличники. Но нужны они ему были не для себя, а для вас. Когда я только приехал в Дортмунд, я хотел все делать быстро. Я хотел играть в одно касание, быстро отдавать мяч и так далее. Юрген сказал мне, что иной раз лучше притормозить. Это было совершенно против моего характера, но вскоре я начал забивать больше. После этого он сказал мне ускориться. Одно касание, бам, гол! Он замедлил меня, чтобы сделать быстрее. Звучит просто, но на самом деле это было гениально», — приводит слова Левандовского журналист Дейв Оккоп в одной из своих соцсетей.

Левандовски выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2010 по 2014 год, с командой он два раза выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Неймара расстраивает перспектива восстановления от травмы
Экс-баскетболистка сборной России второй раз подряд выиграла женскую НБА
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь