20-летний форвард «Милана» пропал без вести в Швеции
Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», пропал без вести, сообщает Corriere della Sera.
Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», пропал без вести, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, футболист не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Представители шведского клуба и его семья не знают, что произошло с игроком. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель, он не предупреждал товарищей по команде об отсутствии. Он не выходил на связь со своей семьей, которая переживает за него.
Сообщается, что спортивный директор «Норрчепинга» попытался связаться с Робаком, однако не получил никакого ответа. На данный момент в местных СМИ распространяются сообщения о пропаже футболиста.
«Я хочу знать, все ли с ним в порядке. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. Я много раз пыталась дозвониться до него, но это трудно. Я хочу, чтобы он приехал сюда. Мы можем найти решение, которое устроит всех. Я не теряю надежды», — приводит слова генерального менеджера шведского клуба Corriere della Sera.
Робак находится в системе «Милана» с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.