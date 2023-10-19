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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

20-летний форвард «Милана» пропал без вести в Швеции

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», пропал без вести, сообщает Corriere della Sera.

Милан
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Источник: ФК «НОРРЧЁПИНГ»

По информации источника, футболист не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Представители шведского клуба и его семья не знают, что произошло с игроком. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель, он не предупреждал товарищей по команде об отсутствии. Он не выходил на связь со своей семьей, которая переживает за него.

Сообщается, что спортивный директор «Норрчепинга» попытался связаться с Робаком, однако не получил никакого ответа. На данный момент в местных СМИ распространяются сообщения о пропаже футболиста.

«Я хочу знать, все ли с ним в порядке. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. Я много раз пыталась дозвониться до него, но это трудно. Я хочу, чтобы он приехал сюда. Мы можем найти решение, которое устроит всех. Я не теряю надежды», — приводит слова генерального менеджера шведского клуба Corriere della Sera.

Робак находится в системе «Милана» с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.

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