20-летний форвард «Милана» пропал без вести в Швеции

Источник: ФК «НОРРЧЁПИНГ»

По информации источника, футболист не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Представители шведского клуба и его семья не знают, что произошло с игроком. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель, он не предупреждал товарищей по команде об отсутствии. Он не выходил на связь со своей семьей, которая переживает за него.

Сообщается, что спортивный директор «Норрчепинга» попытался связаться с Робаком, однако не получил никакого ответа. На данный момент в местных СМИ распространяются сообщения о пропаже футболиста.

«Я хочу знать, все ли с ним в порядке. Меня беспокоит, что мы не можем с ним связаться, но я не знаю, что еще мы можем сделать. Я много раз пыталась дозвониться до него, но это трудно. Я хочу, чтобы он приехал сюда. Мы можем найти решение, которое устроит всех. Я не теряю надежды», — приводит слова генерального менеджера шведского клуба Corriere della Sera.