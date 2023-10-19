«Барселона» организует для Месси прощальный матч

«Думаю, это будет прощальный матч, но, возможно, после реконструкции стадиона. Он всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройф, Роналдо, но он, пожалуй, величайший из всех. Он обязательно сыграет прощальный матч в “Барселоне”, но когда он будет, мы не знаем. Он играет, и я надеюсь, что он будет играть еще много лет, потому что люди, которые любят футбол, которым он нравится, будут рады видеть его», — сказал Деку.