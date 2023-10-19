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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» организует для Месси прощальный матч

Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил информацию об организации прощального матча для бывшего нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Marca.

Барселона
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Источник: AP 2023

«Думаю, это будет прощальный матч, но, возможно, после реконструкции стадиона. Он всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройф, Роналдо, но он, пожалуй, величайший из всех. Он обязательно сыграет прощальный матч в “Барселоне”, но когда он будет, мы не знаем. Он играет, и я надеюсь, что он будет играть еще много лет, потому что люди, которые любят футбол, которым он нравится, будут рады видеть его», — сказал Деку.

Месси воспитывался в академии «Барселоны» с 2000 года. В 2003 году он дебютировал за основной состав каталонцев. Всего за «Барсу» аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи. Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» и стал игроком «Пари Сен-Жермен».

Стадион «Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию минувшим летом. Ожидается, что работы по усовершенствованию стадиона будут закончены к 2026 году.

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