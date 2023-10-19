«Барселона» организует для Месси прощальный матч
Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил информацию об организации прощального матча для бывшего нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Marca.
«Думаю, это будет прощальный матч, но, возможно, после реконструкции стадиона. Он всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройф, Роналдо, но он, пожалуй, величайший из всех. Он обязательно сыграет прощальный матч в “Барселоне”, но когда он будет, мы не знаем. Он играет, и я надеюсь, что он будет играть еще много лет, потому что люди, которые любят футбол, которым он нравится, будут рады видеть его», — сказал Деку.
Месси воспитывался в академии «Барселоны» с 2000 года. В 2003 году он дебютировал за основной состав каталонцев. Всего за «Барсу» аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи. Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» и стал игроком «Пари Сен-Жермен».
Стадион «Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию минувшим летом. Ожидается, что работы по усовершенствованию стадиона будут закончены к 2026 году.