Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Акрон
Шинник
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал
Родина
Футбол. Кубок России
18.10
Волгарь
Енисей
10
Футбол. Кубок России
18.10
Нефтехимик
Форте
02
Футбол. Кубок России
18.10
Черноморец
КАМАЗ
П 4:1
00
Футбол. Кубок России
18.10
Химки
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Лапорта: Мадридский «Реал» пытается запятнать имя «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что с помощью дела Негрейры «Реал» пытается запятнать имя и историю каталонского футбольного клуба.

Реал
Барселона
Наверх
Источник: Reuters

«Мадридский “Реал” воспользовался делом Негрейры, чтобы запятнать имя и историю “Барселоны”, они хотят контролировать команду. Это то, о чем нужно помнить всегда», — приводит Marca слова президента каталонского клуба.

О «деле Негрейры» заговорили в марте 2023 года, когда испанская прокуратура подготовила обвинительный акт против «Барселоны».

Как сообщали СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший председатель технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Мария Энрикес Негрейра получил более 7 млн евро за консультации для «Барселоны»: компания Негрейры перед матчами передавала в офис клуба конверты, в которых был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

18 октября стало известно, что по данному делу привлечен и нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Ранее обвинения во взяточничестве были предъявлены бывшим руководителям клуба — Жозепу Бартомеу и Сандро Розелю.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарян: если бы не стал футболистом, работал бы таксистом
Туктамышева рассказала о планах после завершения карьеры
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь