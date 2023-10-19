Лапорта: Мадридский «Реал» пытается запятнать имя «Барселоны»

«Мадридский “Реал” воспользовался делом Негрейры, чтобы запятнать имя и историю “Барселоны”, они хотят контролировать команду. Это то, о чем нужно помнить всегда», — приводит Marca слова президента каталонского клуба.

О «деле Негрейры» заговорили в марте 2023 года, когда испанская прокуратура подготовила обвинительный акт против «Барселоны».

Как сообщали СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший председатель технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Мария Энрикес Негрейра получил более 7 млн евро за консультации для «Барселоны»: компания Негрейры перед матчами передавала в офис клуба конверты, в которых был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.