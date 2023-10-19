«Барселона» презентовала специальную футболку на «Эль-класико»

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» примет участие в «Эль класико» с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Нанесение логотипа The Rolling Stones на форму приурочено к выходу альбома группы Hackneys Diamonds, который намечен на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.