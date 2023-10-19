«Барселона» презентовала специальную футболку на «Эль-класико»
Футбольный клуб «Барселона» презентовал специальную футболку на ближайшее «Эль класико», сообщает пресс-служба команды.
Футбольный клуб «Барселона» презентовал специальную футболку на ближайшее «Эль класико», сообщает пресс-служба команды.
Сине-гранатовые выйдут на матч 11-го тура Ла Лиги с «Реалом» в форме с логотипом известной музыкальной группы The Rolling Stones.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» примет участие в «Эль класико» с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Нанесение логотипа The Rolling Stones на форму приурочено к выходу альбома группы Hackneys Diamonds, который намечен на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.
Матч 11-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. «Реал Мадрид» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» располагается на третьем месте.