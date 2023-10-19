Захарян: если бы не стал футболистом, работал бы таксистом

«Кем бы работал, если бы не был профессиональным футболистом? Не думал как-то об этом, но какая-то простая профессия была бы. Может быть, таксист», — сказал Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года за 13 млн евро. За новый клуб 20-летний россиянин провел четыре матча и пока не смог отличиться результативными действиями. Контракт Захаряна с испанским клубом действует до конца июня 2029 года.