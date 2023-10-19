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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрока «Баварии» отстранили от тренировок за поддержку Палестины

По сообщению Bild, руководство мюнхенского клуба отстранило от командных тренировок защитника сборной Марокко Нуссаира Мазрауи после постов игрока в соцсетях с поддержкой Палестины.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Ранее Нуссаир Мазрауи опубликовал в своих соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила». Отмечается, что «Бавария» связалась с футболистом после публикации поста и сообщила ему о намерении провести личную беседу после возвращения с матчей сборной Марокко.

По данным Bild, 19 октября 25-летний Мазрауи занимался на поле вдали от остальной команды под руководством индивидуального тренера.

Мазрауи перешел в «Баварию» летом 2022 года из амстердамского «Аякса». На чемпионате мира в Катаре 2022 года Мазрауи был в основном составе сборной Марокко, впервые в своей истории дошедшей до полуфинала мирового первенства.

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