Игрока «Баварии» отстранили от тренировок за поддержку Палестины

Ранее Нуссаир Мазрауи опубликовал в своих соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила». Отмечается, что «Бавария» связалась с футболистом после публикации поста и сообщила ему о намерении провести личную беседу после возвращения с матчей сборной Марокко.

По данным Bild, 19 октября 25-летний Мазрауи занимался на поле вдали от остальной команды под руководством индивидуального тренера.