Игрока «Баварии» отстранили от тренировок за поддержку Палестины
По сообщению Bild, руководство мюнхенского клуба отстранило от командных тренировок защитника сборной Марокко Нуссаира Мазрауи после постов игрока в соцсетях с поддержкой Палестины.
По сообщению Bild, руководство мюнхенского клуба отстранило от командных тренировок защитника сборной Марокко Нуссаира Мазрауи после постов игрока в соцсетях с поддержкой Палестины.
Ранее Нуссаир Мазрауи опубликовал в своих соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила». Отмечается, что «Бавария» связалась с футболистом после публикации поста и сообщила ему о намерении провести личную беседу после возвращения с матчей сборной Марокко.
По данным Bild, 19 октября 25-летний Мазрауи занимался на поле вдали от остальной команды под руководством индивидуального тренера.
Мазрауи перешел в «Баварию» летом 2022 года из амстердамского «Аякса». На чемпионате мира в Катаре 2022 года Мазрауи был в основном составе сборной Марокко, впервые в своей истории дошедшей до полуфинала мирового первенства.