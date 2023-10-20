«Бавария» выпустила заявление об игроке, поддержавшем Палестину

В четверг СМИ сообщили, что «Бавария» отстранила Мазрауи от тренировок с командой из-за постов в социальных сетях с поддержкой Палестины, которые многие, в том числе немецкие политики, сочли оправданием террористических актов против Израиля. «Баварию» призывали расторгнуть контракт с марокканским футболистом, а власти — выслать его из страны.

«Нуссаир Мазрауи убедительно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну и никогда не хотел вызвать раздражение своими постами.



“Бавария” осуждает нападение ХАМАС на Израиль. “Бавария” и Нуссаир Мазрауи решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Ненависти и насилию любого рода нет места в политической культуре Германии.



“Бавария” поддерживает еврейскую общину Германии и выступает на стороне Израиля. Ничто не оправдывает убийства детей и семей.



“Бавария” считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между различными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи остается в составе “Баварии”, но выбыл из строя из-за полученной травмы», — говорится в заявлении на официальном сайте «Баварии».