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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ньюкасл» не получал бумаг о дисквалификации Сандро Тонали

Итальянский полузащитник может сыграть в ближайшем матче Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

26 октября стало известно, что полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали дисквалифицирован Итальянской федерацией футбола на 10 месяцев.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что Тонали может сыграть 28 октября в матче 10-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

«Мы еще не получили официальных сообщений от итальянских властей. Так что у Тонали есть большие шансы, сыграть в следующем матче. Мы готовимся так, как будто он доступен. Он поедет с нами на матч», — приводит слова Эдди Хау Tuttosport.

23-летний Сандро Тонали перешел из «Милана» в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро летом 2023 года. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2028 года. Итальянец сыграл за «Ньюкасл» 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол.

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