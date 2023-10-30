Эрлинг Холанд возглавил список лучших бомбардиров 2023 года
Норвежский форвард «Манчестер Сити» обошел Криштиану Роналду.
Норвежский форвард «Манчестер Сити» обошел Криштиану Роналду.
«Манчестер Сити» разгромил оппонента по манчестерскому дерби со счетом 3:0. Эрлинг Холанд оформил дубль. Интересно, что теперь в сезоне-2023/24 Английской Премьер-лиги на счету Холанда столько же голов, сколько забили все футболисты «Манчестер Юнайтед» — 11.
Таким образом, Холанд с начала календарного 2023 года забил 44 гола за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии. Благодаря этому он обогнал нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в активе которого 43 гола.
«Манчестер Сити» набрал 24 очка в десяти матчах чемпионата Англии и занимает третье место в турнирной таблице, уступая набравшему столько же очков «Арсеналу» по дополнительным показателям, а лидирующему «Тоттенхэму» — два очка.