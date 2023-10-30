Эрлинг Холанд возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

«Манчестер Сити» разгромил оппонента по манчестерскому дерби со счетом 3:0. Эрлинг Холанд оформил дубль. Интересно, что теперь в сезоне-2023/24 Английской Премьер-лиги на счету Холанда столько же голов, сколько забили все футболисты «Манчестер Юнайтед» — 11.

Таким образом, Холанд с начала календарного 2023 года забил 44 гола за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии. Благодаря этому он обогнал нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в активе которого 43 гола.