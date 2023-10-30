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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Эрлинг Холанд возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

Норвежский форвард «Манчестер Сити» обошел Криштиану Роналду.

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» разгромил оппонента по манчестерскому дерби со счетом 3:0. Эрлинг Холанд оформил дубль. Интересно, что теперь в сезоне-2023/24 Английской Премьер-лиги на счету Холанда столько же голов, сколько забили все футболисты «Манчестер Юнайтед» — 11.

Таким образом, Холанд с начала календарного 2023 года забил 44 гола за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии. Благодаря этому он обогнал нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в активе которого 43 гола.

«Манчестер Сити» набрал 24 очка в десяти матчах чемпионата Англии и занимает третье место в турнирной таблице, уступая набравшему столько же очков «Арсеналу» по дополнительным показателям, а лидирующему «Тоттенхэму» — два очка.

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Эрлинг Холанд возглавил список лучших бомбардиров 2023 года
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