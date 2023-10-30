Невилл: «МЮ» становится кладбищем, токсичность клуба разъедает всех
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об атмосфере внутри клуба.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об атмосфере внутри клуба.
Накануне «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии со счетом 0:3. После матча Гари Невилл в качестве эксперта телеканала Sky Sports высказался о кризисной ситуации в своем бывшем клубе.
«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения. Смена тренера? Это было бы неправильно. Каждый тренер достигает определенного уровня, а затем идет на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.
Представьте, что вы работаете в бизнесе и футбольном клубе, новость заключается в том, что будущий совладелец “МЮ” Джим Рэтклифф собирается стереть с лица земли весь футбольный отдел. Вокруг Эрика тен Хага все токсично и пропитано негативом. Все они думают, что потеряют работу, и можете себе представить, что происходит.
Я искренне верю, что токсичность, которая существует в клубе, разъедает каждого тренера и игрока, который приходит в клуб. Харри Магуайр собирался перейти в “Манчестер Сити”. Мэйсон Маунт хотел перейти в “Ливерпуль”. Они приезжают сюда, и это кладбище для них. Мы продолжим во всем винить детей в классе или посмотрим на директора школы?» — сказал Невилл в эфире программы Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» после 10 матчей АПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице.