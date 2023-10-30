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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Невилл: «МЮ» становится кладбищем, токсичность клуба разъедает всех

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об атмосфере внутри клуба.

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Накануне «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии со счетом 0:3. После матча Гари Невилл в качестве эксперта телеканала Sky Sports высказался о кризисной ситуации в своем бывшем клубе.

«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения. Смена тренера? Это было бы неправильно. Каждый тренер достигает определенного уровня, а затем идет на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.

Представьте, что вы работаете в бизнесе и футбольном клубе, новость заключается в том, что будущий совладелец “МЮ” Джим Рэтклифф собирается стереть с лица земли весь футбольный отдел. Вокруг Эрика тен Хага все токсично и пропитано негативом. Все они думают, что потеряют работу, и можете себе представить, что происходит.

Я искренне верю, что токсичность, которая существует в клубе, разъедает каждого тренера и игрока, который приходит в клуб. Харри Магуайр собирался перейти в “Манчестер Сити”. Мэйсон Маунт хотел перейти в “Ливерпуль”. Они приезжают сюда, и это кладбище для них. Мы продолжим во всем винить детей в классе или посмотрим на директора школы?» — сказал Невилл в эфире программы Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» после 10 матчей АПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице.

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0:3
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Манчестер Сити
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