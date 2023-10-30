Невилл: «МЮ» становится кладбищем, токсичность клуба разъедает всех

«В последние несколько недель игра команды была очень плоха. На данный момент я не могу точно представить, когда они выйдут из этого положения. Смена тренера? Это было бы неправильно. Каждый тренер достигает определенного уровня, а затем идет на спад. То же самое на наших глазах происходит с Эриком тен Хагом.



Представьте, что вы работаете в бизнесе и футбольном клубе, новость заключается в том, что будущий совладелец “МЮ” Джим Рэтклифф собирается стереть с лица земли весь футбольный отдел. Вокруг Эрика тен Хага все токсично и пропитано негативом. Все они думают, что потеряют работу, и можете себе представить, что происходит.



Я искренне верю, что токсичность, которая существует в клубе, разъедает каждого тренера и игрока, который приходит в клуб. Харри Магуайр собирался перейти в “Манчестер Сити”. Мэйсон Маунт хотел перейти в “Ливерпуль”. Они приезжают сюда, и это кладбище для них. Мы продолжим во всем винить детей в классе или посмотрим на директора школы?» — сказал Невилл в эфире программы Sky Sports.