Чемпион Англии по футболу завершил карьеру в 33 года

«Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло еще в прошлом году, но думаю, пришло время объявить об это официально. Думаю, я слишком долго находился в подвешенном состоянии. Я хотел играть, но у меня не было возможности выступать на том уровне, которому, как мне казалось, я соответствую.



Если бы я играл каждую неделю, и мне пришлось бы заканчивать из-за травмы или возраста, это было бы сложнее. У меня было немало предложений от клубов из Чемпионшипа, но я не чувствовал, что действительно хочу там играть», — сказал Дринкуотер.