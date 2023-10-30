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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион Англии по футболу завершил карьеру в 33 года

Английский полузащитник Дэнни Дринкуотер, известный по выступлениям за «Лестер» и «Челси», объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Источник: AFP 2023

«Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло еще в прошлом году, но думаю, пришло время объявить об это официально. Думаю, я слишком долго находился в подвешенном состоянии. Я хотел играть, но у меня не было возможности выступать на том уровне, которому, как мне казалось, я соответствую.

Если бы я играл каждую неделю, и мне пришлось бы заканчивать из-за травмы или возраста, это было бы сложнее. У меня было немало предложений от клубов из Чемпионшипа, но я не чувствовал, что действительно хочу там играть», — сказал Дринкуотер.

Последним клубом Дринкуотер был «Рединг» из Чемпионшипа, который он покинул летом 2022 года. С тех пор футболист находился без команды.

Дринкуотер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но наибольшую известность получил по выступлениям за «Лестер» и «Челси». Вместе с «Лестером» Дринкуотер в 2014 году выиграл Чемпионшип, а спустя два года стал чемпионом Англии. В 2018 году вместе в составе «Челси» хавбек стал обладателем Кубка Англии.

Всего на счету Дринкуотера 380 матчей, в которых он забил 21 мяч и сделал 38 результативных передач. Также на счету футболиста три матча за сборную Англии.

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